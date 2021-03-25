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بعقليني: البشارة عندنا ولنا

25
MARCH
2021
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أعلن الأب الدكتور نجيب بعقليني، رئيس جمعيّة عدل ورحمة، بمناسبة عيد سيدة البشارة والتي يحتفل بها منذ مدة، ابناء الوطن الواحد مجتمعين، وعلى اختلاف اديانهم :
" مع حلول عيد البشارة المقدسة، التي يحتفل بها لبنان، بلد الأرز و " الرسالة " و"التعايش معاً "، لا بد من تذكير اللبنانيين بدورهم الطليعي في الشرق ووجودهم على ارضٍ زارها السيد المسيح مع أمه العذراء مريم، التي نحتفل ببشارتها بولادة المخلّص. ليتذّكر ابناء " الوطن الواحد" والمؤمن بالله الخالق، فضيلة" التسامح " والمشاركة الفعالة في تحقيق رسالة الوطن، الا وهي العيش معاً بسلام ووئام وتعاضد ومحبّة، وممارسة الأخوّة".
واضاف الاب بعقليني: " نطلب من الله الخالق ان ينعم على ابناء لبنان بشفاعة العذراء مريم، بالامان الاجتماعي والسلام الخارجي، والتسامح الحقيقي، والتغلب على الصعاب قدر المستطاع، والسيطرة على الانغلاق والتقوقع والتعصب، كما الحد من ارتكاب الجرائم بحق الإنسانيّة. وتمنى " على جميع المواطنين المؤمنين بقدرة الخالق، العمل معاً من اجل الحد من الشر والفساد" كما دعا المسؤولين السياسيين والاداريين في الدولة، والتجار واصحاب رؤوس الاموال، الى الحفاظ على حقوق الناس وكراماتهم، والكفّ عن اذلالهم وتحقيرهم من اجل الحصول على ابسط الحقوق الإنسانيّة. أخيراً " طلب من العذراء مريم، التي يحتفل بها اليوم كل اللبنانيين، البشرى السارة بانتصار الحق على الباطل، والتآخي على البعد والتشرذم والسلام على التوتر، كم العمل جديًا على وقف الانهيار على جميع الصعد".


الأب الدكتور نجيب بعقليني
رئيس جمعيّة عدل ورحمة

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