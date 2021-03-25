بيان ل "طيران الشرق الأوسط" … ماذا جاء فيه؟

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أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية عن البدء بحملة التلقيح ضد COVID-19 لموظفي الشركة والشركات التابعة، و العاملين في الطيران المدني و مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت، ابتداءً من يوم الثلاثاء الواقع فيه 30 آذار 2021 في تمام الساعة الواحدة ظهراً في مركز التلقيح المعتمد في مبنى الادارة العامة لشركة طيران الشرق الاوسط MEA COVID19 VACCINATION CENTER .

سيتم إطلاق هذه الحملة برعاية وحضور معالي وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن و معالي وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور ميشال نجار.

وقد اختارت الشركة لقاح SPUTNIK V الذي ستزودها به شركة فارمالاين PHARMALINE التي قررت بدورها أن تكون طيران الشرق الاوسط أول شركة في القطاع الخاص تتسلم اللقاح و تبدأ عملية التلقيح ضد COVID-19 .