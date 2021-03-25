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أول تعليق من جورج خباز بعد نجاته من حادث سير مروّع

25
MARCH
2021
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تعرض الفنان اللبناني جورج خباز في الساعات الماضية لحادث سير مروّع على المسلك الغربي لأوتوستراد جبيل، باتجاه بيروت.


وقد نجا “خباز” بأعجوبة من الحادث المروّع بعدما تعرضت سيارته لأضرار كبيرة.


وقد تناقل رواد مواقع التواصل صورة السيارة المتضررة على نطاق واسع عبر مختلف المنصات الإجتماعية، حيث راح الجمهور يتمنى السلامة لجورج.


وفي أول تعليق له بعد الحادث، طمأن جورج خباز عبر حسابه على إنستغرام، الجميع أنه بصحة جيدة وشكر الجميع على محبتهم سواءً بإتصالاتهم أو رسائلهم للإطمئنان عليه، متمنيًا دوام الصحة والعافية للجميع.

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