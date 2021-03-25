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بطولة لبنان في كرة السلة: الاجراءات الاعلامية المتخذّة في مرحلة أولى

25
MARCH
2021
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صدر عن الاتحاد اللبناني لكرة السلة البيان التالي:
كما بات معلوماً، تنطلق الجمعة 26 آذار 2021 بطولة لبنان للدرجة الأولى للرجال لموسم 2020-2021 .ولقد تم توزيع برنامج مرحلة الذهاب الأحد الفائت على المعنيين ومنهم  رجال الصحافة والاعلام  .وحرصاً على سلامة الجميع وبعد أخذ "الضوء الأخضر"  باطلاق البطولة من قبل السلطات المعنية بعد اطلاع الاتحاد على الاجراءات الصارمة والوافية التي سيتخذها خلال المباريات للوقاية من وباء"كورونا" ،قرر الاتحاد  ما يلي:
 
-حصر  الدخول الى الملعب بأعضاء الاتحاد والأجهزة  الادارية والفنية  والطبية للفرق واللاعبين والحكام ومراقبي المباريات والاحصائيين وبأفراد لجنة الملاعب والعاملين  في  تلفزيون "أم .تي.في"الناقل الرسمي للبطولة   على ان يجري الجميع فحص "رابيد تست" ملزم قبل الدخول الى الملعب وهو أمر لا مفر منه  ......
 
- لمرحلة زمنية أوّلية، لن  يكون الدخول الى القاعة  لرجال الصحافة والاعلام والمصورين متاحاً لهم لتغطية المباريات على ان يتم  نشر احصائيات كل مباراة فور نهايتها على الصفحة الرسمية للاتحاد على "فايسبوك "Lebanese basketball federation   
 
الى جانب نشر صور المباريات على الصفحة عينها ليتسنّى لرجال الصحافة والاعلام القيام بواجبهم المهني على ان تكون كافة المعلومات المتعلقة بالمباريات والصور بتصرفهم .
 
 مع التكرار ان هذا الاجراء هو مؤقت بانتظار السماح في مرحلة لاحقة لرجال الصحافة والاعلام والمصورين بالقيام بواجبهم المهني داخل الملعب وفق الظروف الصحية المستجدة على ان يكون الجهاز الاعلامي التابع للاتحاد بتصرّف الجميع يومياً للاجابة على أي استفسار ولتسهيل اي أمر.
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