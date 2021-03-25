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الرئيس عون عرض مع السفيرة الأميركية للعلاقات الثنائية وتطورات الملف الحكومي

25
MARCH
2021
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شيا: ناقشنا الحاجة الملحة لتشكيل حكومة ملتزمة بالإصلاحات وقادرة على تنفيذها والولايات المتحدة ملتزمة الوقوف الى جانب الشعب اللبناني ودعمه
 
السفيرة الأميركية: الم يحن الوقت للتخلي عن الشروط لتشكيل الحكومة والبدء بالتسوية؟
 
عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند العاشرة من قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وبحضور الوزير السابق سليم جريصاتي،  مع سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا للعلاقات اللبنانية –الأميركية واطلعها على آخر التطورات على الصعيد الحكومي. 
وبعد اللقاء، ادلت السفيرة شيا بالبيان التالي:
 
" أود أن أبدأ بشكر فخامة الرئيس عون على استقباله لي صباح اليوم هنا في قصر بعبدا. لقد ناقشنا خلال اجتماعنا اليوم، الأهمية – لا بل الحاجة الملحة - الى تشكيل حكومة ملتزمة بالإصلاحات وقادرة على تنفيذها. لقد اعادت الولايات المتحدة باستمرار التأكيد على التزامها الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني ودعمه. 
والآن، هناك حاجة إلى قادة شجعان، لديهم الاستعداد لوضع خلافاتهم الحزبية جانباً والعمل معاً لإنقاذ البلاد من الأزمات المتعددة والجروح التي احدثتها بنفسها والتي تواجهها. 
 
إنني على ثقة بأنه بإمكانكم القيام بذلك. 
لقد تحدثت الليلة الماضية فقط مع عدد من الناشطين السياسيين الشباب من مختلف الأطياف وكان من الواضح أنهم يريدون حكومة تتحمل مسؤولية بلدهم ويريدون قضاء مستقلا وسيادة القانون. إنهم يريدون اجتثاث الفساد المستشري الذي يسلب البلد وشعبه من الموارد الثمينة التي يحتاجها بشدة. كما قالوا إنهم يريدون أن تجرى الانتخابات المقرر إجراؤها في العام المقبل في موعدها. 
 
ولكن دعونا نركّز على  ما يحدث هنا الآن. إنني اعلم ان قادتكم يحاولون تشكيل حكومة. وبكل احترام، أود أن أقول لأي شخص يضع شروطا لتأليف هذه الحكومة التي هي حاجة ماسة لشعبكم، إذا كانت تلك الشروط قد أدت إلى عرقلة تشكيل الحكومة، أود أن أسأل: الآن بعد مرور ثمانية أشهر تقريبا من دون حكومة بسلطات كاملة، الم يحن الوقت للتخلي عن تلك الشروط والبدء بالتسوية؟ 
إنه لمن المهم التركيز على تأليف الحكومة، وليس عرقلتها. شكرًا لكم."
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