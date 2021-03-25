فتح الحدود الجوية القبرصية أمام اللبنانيين

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أعلنت شركة "طيران الشرق الاوسط - الخطوط الجوية اللبنانية" في بيان، البدء بزيادة عدد رحلاتها تدريجا الى لارنكا، عطفا على القرار الصادر عن السلطات القبرصية القاضي بفتح الحدود الجوية أمام اللبنانيين الراغبين بالسفر الى الجزيرة دون الحصول على إذن مسبق إبتداء من الاول من نيسان 2021، بحيث تصبح:

- ابتداء من الاول من نيسان 2021 رحلتان أسبوعيا: الخميس والأحد.

- ابتداء من 17 أيار 2021 3 رحلات أسبوعيا: الثلاثاء والخميس والأحد.

وتبقى هذه الرحلات قابلة للزيادة في ضوء تطور الاوضاع.



يتوجب على جميع الركاب التأكد من شروط دخولهم إلى قبرص ونذكر بالشروط الاتية:

- حيازة تأشيرة صالحة

- إجراء اختبار PCR في مختبر معتمد قبل 72 ساعة من تاريخ الرحلة.

- تعبئة المعلومات المطلوبة قبل 24 ساعة من تاريخ الرحلة عبر الرابط التالي: Cyprus Flight Pass - Home