living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إليكم توصيات لجنة متابعة كورونا في لبنان

25
MARCH
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا، التي اجتمعت برئاسة الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن محمود الاسمر بتاريخ 24-3-2021 توصيات جديدة أبرزها:

 

"تمديد إعلان التعبئة العامة لمدة 6 اشهر اضافية.

ودعت اللجنة المرجعيات الدينية للمشاركة في الحد من مخاطر الوباء المستجد وتحذّر من خطورة الاختلاط وخرق التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا خلال العطلة الاعياد الدينية القادمة (الفصح والفطر) وضرورة دراسة امكانية فرض ضبط للتجول.

الابقاء على دور السينما، المسارح والقاعات المغلقة المخصصة لاقامة المناسبات مغلقة حتى اشعار آخر.

الابقاء على الاسولق الشعبية مقفلة (باستثناء تلك المخصص لبيع الاغذية والمأكولات).

 

تعديل توقيت تدبير حظر الخرورج والولوج الى الطرقات ليصبح اعتباراً من الساعة العاشرة لغاية الساعة الخامسة على ان يمدد توقيت العمل لجميع القطاعات التجارية, محال البيع بالتجزئة، المطاعم والمقاهي، المحدد بالتعاميم السابقة لغاية الساعة التاسعة مع التقيّد مع كافة الاجراءات الوقائية والشروط المعممة سابقاً.

اضغط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout