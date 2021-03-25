إليكم توصيات لجنة متابعة كورونا في لبنان

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صدر عن لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا، التي اجتمعت برئاسة الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن محمود الاسمر بتاريخ 24-3-2021 توصيات جديدة أبرزها:

"تمديد إعلان التعبئة العامة لمدة 6 اشهر اضافية.

ودعت اللجنة المرجعيات الدينية للمشاركة في الحد من مخاطر الوباء المستجد وتحذّر من خطورة الاختلاط وخرق التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا خلال العطلة الاعياد الدينية القادمة (الفصح والفطر) وضرورة دراسة امكانية فرض ضبط للتجول.

الابقاء على دور السينما، المسارح والقاعات المغلقة المخصصة لاقامة المناسبات مغلقة حتى اشعار آخر.

الابقاء على الاسولق الشعبية مقفلة (باستثناء تلك المخصص لبيع الاغذية والمأكولات).

تعديل توقيت تدبير حظر الخرورج والولوج الى الطرقات ليصبح اعتباراً من الساعة العاشرة لغاية الساعة الخامسة على ان يمدد توقيت العمل لجميع القطاعات التجارية, محال البيع بالتجزئة، المطاعم والمقاهي، المحدد بالتعاميم السابقة لغاية الساعة التاسعة مع التقيّد مع كافة الاجراءات الوقائية والشروط المعممة سابقاً.