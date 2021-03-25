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مستشفى الحريري .. هذا ما يحصل في "الطوارئ"!

25
MARCH
2021
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غرّد مدير مستشفى الحريري الجامعي فراس أبيض على "تويتر": "يعاني قسم طوارئ "كورونا" في مستشفى رفيق الحريري الجامعي من الازدحام الشديد. هذا ليس بجديد، فهذا الوضع مستمر منذ أسابيع. الجديد هو أن قسم الطوارئ الآخر المخصص للمرضى اللذين يشكون من امراض غير "كورونا" قد أصبح مزدحمًا ايضا ولا يستقبل الآن سوى الحالات الحرجة. لماذا هذا الازدحام؟".

 


وأضاف "يتأخر بعض المرضى في مراجعة أطبائهم لأسباب مالية، أو لتجنب التعرض لـ"كورونا" عند مغادرة المنزل. لكنهم يتوجهون إلى الطوارئ عندما تسوء حالتهم. الطوارئ المزدحمة تؤدي الى المزيد من التأخير، وكل هذا يعني ان حالة المريض تصبح اكثر تطلبا من الناحية التشخيصية والعلاجية، واعلى كلفة ايضا"، وتابع في سلسلة تغريداته "للاسف، الوضع يزداد سوءًا، حيث اننا نرى المزيد من الأطباء والممرضين يغادرون لبنان، وان الدعم والمساعدات تتضاءل، والمزيد من الناس قد اصبحوا تحت خط الفقر. هل يمكن لنظام رعاية صحية مرهق أن يستجيب لطلبات متزايدة باستمرار او هل يعجز عن ذلك؟ دعونا نأمل ألا نصل الى هذا الدرك أبدًا".

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