living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مقربون من الحريري : لا تراجع ولا اعتذار

25
MARCH
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الجمهورية : اكّد مقرّبون من الرئيس المكلّف لـ»الجمهورية»، انّ الحريري قال كلمته على منبر القصر الجمهوري، ووضع النقاط على حروف التعطيل، والكرة ليست في ملعبه، فقد وضع مسودة حكومته في يد رئيس الجمهورية منذ ما يزيد على المئة يوم، وتضمّ كفاءات وخبرات لا غبار عليها، وصارت في متناول الرأي العام الذي تفاعل معها بحجمها كحكومة مهمّة قادرة على انجاز اصلاحات بسرعة ووضع البلد على سكة الإنفراج والإنقاذ.

 

ورداً على سؤال عمّا إذا كان الرئيس المكلّف سيعتذر إنْ بقي أفق التكليف مسدوداً، استغربت الاوساط الحديث المتكرّر والمتعمّد الذي يجري ترويجه من قِبل بعض المنصّات، من انّ الرئيس الحريري سيتخلّى عن ورقة التكليف، وقالت: «لا مجال لتكرار الموقف، الرئيس المكلّف ماض في مهمته، وفي تحمّل المسؤولية التي اختارها، وبالتالي لا تراجع عن هذه المسؤولية ولا اعتذار، بل هو مصمّم أكثر من أيّ وقت مضى على تشكيل حكومة في اسرع وقت ممكن وفق مندرجات المبادرة الفرنسية، التي ما زالت تشكّل الفرصة المتاحة للإنقاذ، والمجال لم ينفد بعد لالتقاط هذه الفرصة».

الجمهورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout