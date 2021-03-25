مقربون من الحريري : لا تراجع ولا اعتذار

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الجمهورية : اكّد مقرّبون من الرئيس المكلّف لـ»الجمهورية»، انّ الحريري قال كلمته على منبر القصر الجمهوري، ووضع النقاط على حروف التعطيل، والكرة ليست في ملعبه، فقد وضع مسودة حكومته في يد رئيس الجمهورية منذ ما يزيد على المئة يوم، وتضمّ كفاءات وخبرات لا غبار عليها، وصارت في متناول الرأي العام الذي تفاعل معها بحجمها كحكومة مهمّة قادرة على انجاز اصلاحات بسرعة ووضع البلد على سكة الإنفراج والإنقاذ.

ورداً على سؤال عمّا إذا كان الرئيس المكلّف سيعتذر إنْ بقي أفق التكليف مسدوداً، استغربت الاوساط الحديث المتكرّر والمتعمّد الذي يجري ترويجه من قِبل بعض المنصّات، من انّ الرئيس الحريري سيتخلّى عن ورقة التكليف، وقالت: «لا مجال لتكرار الموقف، الرئيس المكلّف ماض في مهمته، وفي تحمّل المسؤولية التي اختارها، وبالتالي لا تراجع عن هذه المسؤولية ولا اعتذار، بل هو مصمّم أكثر من أيّ وقت مضى على تشكيل حكومة في اسرع وقت ممكن وفق مندرجات المبادرة الفرنسية، التي ما زالت تشكّل الفرصة المتاحة للإنقاذ، والمجال لم ينفد بعد لالتقاط هذه الفرصة».