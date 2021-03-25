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أسرار الصحف ليوم الخميس 25 آذار 2021

25
MARCH
2021
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 نداء الوطن : خفايا

يعاني موظفو القطاع العام من ازدواجية في تطبيق مراحل تخفيف قيود الإغلاق، في ظل فرض بعض الوزراء الحضور بنسبة جهوزية كاملة بخلاف تدابير آلية الفتح التدريجي.

 

أجرى وزير المالية سلسلة تعديلات على مشروع الموازنة بناءً لتدخلات سياسية، ما أدى إلى اختلاف الصيغة الموزعة على الوزراء عن الصيغة المعتمدة من قبل وزارة المالية.

 

 


اللواء : أسرار

همس
تنعقد قمّة دولية، على خلفية أن سقف التعاطي مع الوضع في لبنان محكومٌ بالمبادرة الفرنسية، وتوجّه الإليزيه.

 

غمز
يخشى مطلعون من دخول المضاربات على خط التلقيح، بعدما أُفسح في المجال إلى شركات دواء ومصنعي أدوية استيراد بحدود المليون لقاح روسي لصناعي كبير.

 

لغز
قرّر حزب بارز توسيع قاعدة المستفيدين من «الدعم الغذائي»، بمنح بطاقات، يستفيد حاملوها من حسم 35٪ من قيمة الفاتورة!

 

 

الجمهورية : أسرار

استحالة أي حلّ قريب

تعتقد أوساط مراقبة لتطورات الوضع الحكومي أن الوقائع دلت على استحالة أي حلّ قريب إن لم يقترن بخطوات لإصلاح النظام القائم.

 

تشويه صورة فريق آخر..

كُلّفت مجموعة من الجيش الإلكتروني لأحد التيارات مهمة تشويه صورة فريق جديد كاد يبصر النور ومهمته نبش تاريخ الفساد.

 

محاولتهم فشلت..

فشلت محاولة البعض لمنع وصول مجموعة من التقارير التي رفعت الى هيئة رقابية لكشف ألاعيبهم في قطاع حيوي.

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