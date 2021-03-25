عناوين الصحف ليوم الخميس 25 آذار 2021

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الأخبار : اليمن... انتصار الدم على النفط!
مذكّرة سرية من رياض سلامة لتطبيق الحصار على سوريا: بيروت تختنق ودمشق تردّ بالأوكسيجين
الديار : بعبدا تتجه الى توسيع تحركها... فهل تمهّد لمعركة نزع التكليف؟
اللواء : وداعاً مستشفى العرب.. مخاوف من انهيار النظام الصحي!
برّي يجدّد مساعيه الحكومية مطلع الأسبوع.. واهتمام دبلوماسي بحركة السفير السعودي
نداء الوطن : بكركي مقرّ "الشرعية" ونقطة ارتكاز "الاستقلال الثالث"
دياب "يتمرّد" على نصر الله: "مين باعك بيعو"!
النهار : "اوكسيجين الأسد": التفكك السلطوي الى النهايات
الجمهورية : باريس : قادة لبنان يتحدون شعبهم
the daily star: Diplomatic activity seeks to break Cabinet impasse
l'orient le jour : Approvisionnement en oxygène : une annonce qui suscite des questions