A + A -

الأنباء الكويتية : بعض ما جاء في تقرير زينة طبّارة-

رأى الخبير في الشؤون الاستراتيجية الجنرال المتقاعد إلياس حنا، أن لبنان واجهة ووسيلة في الصراعات الإقليمية والدولية، وبالتالي من يسيطر عليه سياسيا، يتحكم بمخزونه النفطي، معتبرا في السياق عينه، ان ترسيم الحدود، وتشكيل الحكومة، ونتائج ما ستؤول إليه الأمور والمسارات في المنطقة، مجرد أوراق للوصول الى الإمساك بنفط لبنان.

من هنا، أعرب حنا عن يقينه بأن أزمة تشكيل الحكومة طويلة جدا، لأن من ستكون له اليد القابضة على الحكومة العتيدة، سيكون صاحب التأثير الأكبر على الانتخابات الرئاسية المقبلة، وعلى الانتخابات النيابية دون أدنى شك، ما يعني ان حكومة تصريف الأعمال باقية إلى ان يقضي الله أمرا كان مفعولا.