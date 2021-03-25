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حكومياً : تحريك المساعي الداخلية

25
MARCH
2021
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الديار : حتى مساء امس لم تتبلور الصورة حول كيفية تجاوز ما جرى في لقاء بعبدا الاخير بين الرئيسين عون والحريري، لكن مصادر مطلعة توقفت عند اللقاء الذي جرى بين السفيرة الفرنسية والسفير السعودي بعد زيارة بعبدا، مشيرة الى انه ربما يندرج في اطار البحث بتقاطع معين يتعلق بمسار تشكيل الحكومة.

 

وقد التقى السفير السعودي ايضا امس السفيرة الاميركية، ما يعطي انطباعا بانه يرفع وتيرة نشاطه ويعكس اهتمام الرياض بمتابعة التطورات اكثر.

 

لكن المصادر نفسها ركّزت على تحريك المساعي الداخلية، متوقعة ان تستأنف بعد تبريد الاجواء لانه لا خيار لتاليف الحكومة في الوقت والظروف الراهنة الا العودة للحوار.

 

ولفت امس كلام السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي وقوله “ نأمل تشكيل حكومة فيها الرؤية الانقاذية والانفتاح على سوريا بما فيه مصلحة البلدين».

الديار
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