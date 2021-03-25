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مصادر الحريري : ما قام به رئيس الجمهورية بانه غير مقبول ولا يحتمل

25
MARCH
2021
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الديار : قالت مصادر الرئيس سعد الحريري للديار امس انه لم يستجد شيء بعد الذي حصل، واصفة بما قام به رئيس الجمهورية بانه غير مقبول ولا يحتمل.

 

وأكدت ان الرئيس المكلف “ متمسك بحكومة اختصاصيين لا حزبيين ، ومن المستحيل القبول بالثلث المعطل».

 

ووفقا للمصادر فان "الرئيس عون بقي مصرا على الثلث المعطل في كل الصيغ ، وانه طالب ـ٧ وزراء في صيغة الـ١٨ وبثمانية وزراء بصيغة الـ٢٠ وبعشرة بصيغة الـ٢٢".

 

وفي رد غير مباشر عن الاتهامات للحريري بانه يماطل ويعرقل تشكيل الحكومة خوفا من ثقل ما سيواجهه بعد التاليف قالت المصادر ان الرئيس المكلف «قام بجهد وبعمل كبيرين واجرى اللقاءات والاتصالات المكثفة واللازمة منذ تكليفه لمباشرة العمل فورا بعد تاليف الحكومة لمعالجة ملفات مهمة واساسية مثل موضوع اليوروبوند والاصلاحات وكسب الدعم الفوري، وهناك «شغل على النار» بحيث تبدأ الحكومة فورا بخطوات عملية لمواجهة الازمة ووقف الانهيار من خلال رؤية واضحة».

الديار
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