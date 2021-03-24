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لحود ترأس اجتماعاً تنسيقياً بين وزارة الزراعة وكلية الزراعة في الجامعة اللبنانية

24
MARCH
2021
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زار مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية على رأس وفد من الوزارة ضم كل من
د. شادي مهنا / مدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية
د. محمد أبو زيد / مدير الثروة الزراعية
د. الياس إبراهيم / مدير الثروة الحيوانية
م. سونيا الابيض / مديرة الدراسات والتنسيق
ورئيسة الديوان بسكال ميلان
وقد هنأ لحود العميدة الجديدة بتوليها لمنصبها الجديد وتمنى لها التوفيق . وشكر العميد السابق د. سمير مدور على جهوده وتعاونه مع وزارة الزراعة
ثم ترأس لحود اجتماع تنسيقي بين وزارة الزراعة وكلية الزراعة في الجامعة اللبنانية بحضور عميدة الكلية الدكتورة نادين ناصيف ورؤوساء الأقسام في الكلية:
د. سالم درويش رئيس قسم الاقتصاد الزراعي ومستشار وزير الزراعة
د. شادي الحصري / ممثل عن الاساتذة في مجلس الكلية
د. بسام عساف / رئيس قسم العلوم الاساسية
د. بيار أبي نخول / رئيس قسم الصناعات الغذائية
د.علي إسماعيل / ممثل عن الاساتذة في مجلس الجامعة
د. منى عبود / رئيسة فرع الطب البيطري
د. ليلى جعجع / رئيس قسم وقاية النبات
د. لميس شلق/ رئيس قسم الانتاج النباتي
د. جهاد عبود / رئيس قسم الانتاج الحيواني
وقد تم الاتفاق على تحضير وثيقة تعاون سيوقعها وزير الزراعة د. عباس مرتضى ورئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور فؤاد ايوب في اواخر شهر نيسان ٢٠٢١ وتتضمن المواضيع التالية:
الأمن الغذائي
تسويق المنتوجات الزراعية النباتية والحيوانية
تحسين النوعية والمواصفات الوراثية
تعزيز وتفعيل الارشاد الزراعي
الغابات والاحراج
متابعة الامراض البيطرية والصحة الحيوانية
وقاية النبات
ربط التعليم الزراعي بسوق العمل
التصنيع الزراعي
وقد تم تشكيل لحان تنسيقية مشتركة لتعزيز التنسيق بين ووزارة الزراعةكلية الزراعة

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