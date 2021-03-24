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برلمانيون عرب في مستشفى الكرنتينا

24
MARCH
2021
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تفقد، صباح اليوم، أعضاء من منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية والرابطة البرلمانية الأسيوية للسكان والتنمية، على هامش مشاركتهم في الإجتماع العربي الأسيوي للسكان والتنمية المنعقد في لبنان، لمناقشة تأثير جائحة كورونا على قضايا السكان والتنمية في المنطقة العربية، مستشفى الكرنتينا الحكومي واطلعوا على الأضرار التي لحقت بالمنيين القديم والجديد جراء إنفجار المرفأ، والتقوا رئيس مجلس إدارة المستشفى الدكتور ميشال مطر ومديرته الدكتورة كارين صقر.
بعد كلمة تعريف للدكتورة سمر حداد رئيسة جمعية "لقاء من أجل مجتمع حضاري"، استعرض الدكتور مطر في لقاء جمعه مع النواب المراحل التي قطعتها أعمال ترميم المبنيين القديم والجديد، وقال: إنفجار بيروت أوقع أضرارًا بالمبنى الجديد لمستشفى الكرنتينا بنسبة 30 بالمئة، و80 بالمئة بالمبنى القديم بحسب تقرير منظمة الصحة العالمية، الذي سنقوم بهدمه وإعادة إعماره بمساعدة دولة قطر الشقيقة. مع العلم أن الوكالة الفرنسية للتنمية وبمشاركة ال"يونيسف" تساهم بإعادة تأهيل المبنى الجديد. مع العلم أن قسم الأطفال في المستشفى، الذي يشرف عليه الدكتور روبير صاصي، يُشهد له بتجهيزاته المتطوّرة والذي نعيد ترميمه بمساعدة سويسرية، ليستقبل 35 طفلًا في العناية الفائقة التي سنعيد بناءها بأحدث الطرق. ولابد ّ لي في هذه المناسبة من توجيه كل مّن ساعدنا ويساعدنا ‘لى إعادة ترميم المستشفي في مبنييه القديم والجديدة، خصوصًا المنظمات الدولية غير الحكومية.

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