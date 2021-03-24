بري التقى الأمين العام للجمعية البرلمانية الفرنكوفونية وسفير الأوروغواي ودعا الى جلسة عامة الاثنين المقبل

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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الأمين العام للجمعية البرلمانية الفرنكوفونية النائب الفرنسي جاك كرابال، يرافقه الأمين العام الإداري ومسؤول الشرق الاوسط وافريقيا في الجمعية، في حضور رئيس لجنة الفرنكوفونية في البرلمان اللبناني عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب ابراهيم عازار ومستشار رئيس المجلس النيابي الدكتور محمود بري.





وكان اللقاء مناسبة جرى خلالها عرض آخر المستجدات والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجمعية ومجلس النواب في مختلف المجالات لاسيما في المجال التشريعي .





كما استقبل رئيس المجلس سفير الاوروغواي في لبنان ريكاردو ناريو مودعا بمناسبة انتهاء مهامه سفيرا لبلاده لدى لبنان كما كانت مناسبة جرى فيها بحث في الاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين .



جلسة عامة

على صعيد آخر، دعا رئيس مجلس النواب الى عقد جلسة عامة في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاثنين 29 آذار 2021 ، في قصر الأونيسكو لدراسة وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.



برقية تعزية

وتلقى الرئيس بري برقية تعزية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس معزيا بوفاة مدير عام الشؤون الخارجية في مجلس النواب بلال شرارة جاء فيها: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ رحيل الاخ بلال رفعت شرارة، إننا اذ نتقدم لدولتكم ولافراد أسرة الراحل الكريم والشعب اللبناني الشقيق بأسمى عبارات التعازي القلبية والمواساة الاخوية برحيل المناضل الكبير والاديب الفذ والوطني العربي الاصيل اننا فقدنا وشعبنا والشعوب العربية مدافعا صلبا عن قضايا الامة ومناصرا قويا للقضية الفلسطينية فنستذكره وشعبنا بكل إكبار وإجلال".





وللغاية نفسها، تلقى رئيس المجلس اتصالا هاتفيا من رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية قدم فيه التعازي برحيل شرارة.

واتصل معزيا أيضا، الرئيس ميشال سليمان ورئيس الحكومة المكلف الرئيس سعد الحريري وتلقى برقيات تعزية من عدد من البرلمانيين العرب والدوليين.