الرئيس عون تسلم اوراق اعتماد سفراء هولندا التشيك النروج رومانيا تشيلي وتركيا

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شهد القصر الجمهوري قبل ظهر اليوم تسلّم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اوراق اعتماد ستة سفراء جدد معتمدين في لبنان هم: سفير مملكة هولندا HANS PETER VAN DER WOUDE، سفير جمهورية التشيك JIŘI DOLEŽEL، سفير مملكة النروج Martin YTTERVIK، سفير جمهورية رومانيا Radu CÃTÃLIN MARDARE، سفير جمهورية تشيلي CARLOS MORÁN LEÓN، وسفير الجمهورية التركية ALI BARIŞ ULUSOY

وحضر تقديم اوراق الاعتماد وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة، والامين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي، ومدير عام المراسم في القصر الجمهوري الدكتور نبيل شديد، ومديرة المراسم في وزارة الخارجية السيدة عبير علي.

ولدى وصول السفراء تباعا الى القصر، أقيمت المراسم والتشريفات المعتمدة، فعزفت موسيقى الجيش نشيد البلاد التي يمثلها السفير في الوقت الذي رفع فيه علم دولته على سارية القصر الجمهوري الى جانب العلم اللبناني. بعد ذلك حيّا سفير كل من الدول الست العلم، ثم عرض سرية من لواء الحرس الجمهوري، دخل بعدها الى صالون 22 تشرين وسط صفين من الرماحة، ومنه الى صالون السفراء حيث قدم اوراق اعتماده الى الرئيس عون كما قدم له اعضاء البعثة الدبلوماسية.

ولدى مغادرة كل سفير، بعد تقديم اوراق الاعتماد، عزفت موسيقى الجيش النشيد الوطني اللبناني.

ونقل السفراء الى الرئيس عون تحيات رؤساء دولهم وتعازيهم بضحايا الانفجار في مرفأ بيروت، كما تمنوا له التوفيق في مسؤولياته الوطنية، مؤكدين له العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع بين لبنان وبلدانهم. وحمّل رئيس الجمهورية السفراء تحياته الى رؤساء دولهم متمنيا لهم التوفيق في مهمتهم الدبلوماسية.

وفي ما يلي نبذة عن سيرة حياة السفراء الذين قدموا اليوم اوراق اعتمادهم:

سفير مملكة هولندا HANS PETER VAN DER WOUDE

- حائز على إجازة في القانون الدولي من جامعة أمستردام واجازة ما بعد الدكتوراه في قوانين الاندماج من معهد أمستردام العالي للشؤون الدولية.

- تقلب في مناصب إدارية عدة لاسيما في بعثة بلاده لدى الاتحاد الأوروبي.

- عمل مستشارا في سفارة بلاده في بيروت بين عامي 2009-2013.

- ترأس قسم التعاون والتنمية التابع لسفارة بلاده في اوغندا.

- عمل مديرا مساعدا لدى مديرية السياسة التجارية لوزارة خارجية بلاده.

سفير جمهورية التشيك JIŘI DOLEŽEL

- خريج المعهد الوطني للإدارة في ستراسبورغ والمعهد الأوروبي للدراسات الدولية العليا في فرنسا.

- حائز على إجازة في الاداب من جامعة براغ.

- تقلب في مناصب إدارية عديدة وعمل في الصحافة قبل ان يدخل الى السلك الدبلوماسي.

- عين سكرتيرا ثانيا في سفارة بلاده لدى بروكسيل.

- كما عين سكرتيرا اول في سفارة بلاده في فرنسا.

- عين كذلك مستشارا مكلفا بمهمة، الى جانب المدير السياسي في وزارة خارجية بلاده.

- عين كذلك سفيرا لبلاده لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية ومن ثم لدى كوسوفو، كما عين سفيرا فوق العادة لبلاده في تونس.

- ترأس وحدة " المغرب " التابعة لوزارة خارجية بلاده بين عامي 2018-2020.

سفير مملكة النروج MARTIN YTTERVIK

- حائز على إجازة في الفنون من جامعة أوسلو، ومتخصص في دراسة الأديان المقارنة.

- يتقن الى جانب الإنكليزية والفرنسية اللغة العربية.

- تقلب بمناصب إدارية عدة وشغل أيضا منصب مراقب في عدة بعثات.

- شغل منصب السكرتير الأول في سفارة بلاده في دمشق والمنصب عينه لدى سفارة بلاده في بغداد.

- عمل مستشارا لسفارة بلاده في عمان وشغل المنصب عينه في بيروت أيضا.

- عين قائما بالاعمال لسفارة بلاده في طرابلس الغرب.

- عين كذلك مستشارا اعلى في قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا التابع لوزارة خارجية بلاده.

سفير جمهورية رومانيا RADU CATALIN MARDARE

- حائز على إجازة من كلية الهندسة الكهربائية التابعة لجامعة بوخارست.

- تابع دورات عدة في اختصاصات متعددة، إضافة الى متابعته برنامجا متخصصا في العلاقات الدولية من المعهد الروماني للدراسات الدبلوماسية.

- حائز على إجازة في اللغة الاسبانية من معهد سرفنتس في بوخارست.

- تقلب بمناصب إدارية عدة، حيث كان نائبا لرئيس الصليب الأحمر في رومانيا.

- شغل منصب رئيس البعثة القنصلية التابعة لبلاده في كاستيلون في اسبانيا، ومن ثم قنصلا عاما في القنصلية العامة لبلاده في اشبيليا.

- انتخب سيناتورا في البرلمان الروماني بين عامي 2004-2012.

سفير جمهورية تشيلي CARLOS MORÁN LEÓN

- حائز على إجازة في العلوم التاريخية والجغرافيا من الجامعة الكاثوليكية في فال باريزو في تشيلي.

- تابع دراسات في العلوم الدبلوماسية من اكاديمية العلوم الدبلوماسية في تشيلي.

- تقلب في مناصب إدارية عدة، حيث عين في كل من سفارة بلاده في فنلندا وقنصلية بلاده في برشلونة وسفارة بلاده في استراليا.

- عين مديرا للشؤون الثقافية في وزارة خارجية بلاده، ومديرا لقسم شمال اميركا ودول اميركا الوسطى والكاراييب.

- ساهم اثناء وجوده في برشلونة في تنسيق انشاء غرفة التجارة المشتركة بين التشيلي وكاتالونيا.

سفير الجمهورية التركية ALI BARIŞ ULUSOY

- حائز على اجازة في العلوم السياسية من كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية التابعة لجامعة انقرة، وعلى ماجستير في العلاقات الدولية من جامعة شيكاغو.

- تقلب في مناصب إدارية عدة، حيث عين نائبا للمدير العام في وزارة خارجية بلاده لشؤون سوريا ولبنان، ومن ثم رئيس قسم سوريا ولبنان في الوزارة عينها.

- عين قنصلا عاما لبلاده في بروكسيل ورئيس قسم الشرق الأوسط في وزارة خارجية بلاده.

- عين أيضا مستشارا لدى بعثة بلاده الدائمة في المجلس الأوروبي.