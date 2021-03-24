living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص - البيطار يستجوب الضباط الموقوفين لساعات..هل من نهج جديد في التحقيق؟

24
MARCH
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لارا الهاشم - 

لسبعة أشهر تقريبا انتظرت عائلات الضباط الموقوفين في انفجار مرفأ بيروت أي خرق في قضية أبنائهم، لكن من دون جدوى.

منذ توقيف الرائدين في الأمن العام داوود فياض وشربل فواز والرائد في أمن الدولة جوزيف النداف والعميد في مخابرات الجيش انطوان سلوم، أكثر من اخلاء سبيل تقدّم، لكن المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان كان يرفض الطلبات.

مع تعيين المحقق العدلي الجديد الجديد القاضي طارق البيطار واستئنافه للتحقيقات بدأت تلوح بارقة أمل بالنسبة إلى الضباط وعائلاتهم. وبالفعل هذا ما لمسوه في جلسات الاستجواب يوم الثلاثاء.

لساعات استمع البيطار لكل من الموقوفين على عكس ما حصل مع الرائد فواز مثلا الذي لم يستجوبه صوان الا لخمسة وأربعين دقيقة قبل ان يصدر مذكرة توقيف بحقه.

يوم العدلية كان طويلا لكن مثمرا ولمس فيه الاهالي جدية بالتعاطي مع التحقيقات واحتراما تجاه الموقوفين.

سُمح للضباط بالجلوس في حضور قاضيتين مساعدتين، خلافا لما كان يحصل في مكتب صوان الذي كان يستجوبهم وقوفاً الأمر الذي كان يُشعرهم بفوقية بالتعاطي.

البيطار استفاض هذه المرة بالأسئلة مستمعا إلى الضباط بدقة بعد أن أشبع الملف درساً.
في معلومات tayyar.org أن المحقق العدلي دخل هذه المرة في شياطين التفاصيل. سأل كل ضابط عن مهام جهازه. أراد تحديد الجهة المسؤولة عن المداخل ومدى إمكانية دخول وخروج الشحنات ليلا كما كان لافتا اهتمامه بمعرفة مدى امكانية الوصول الى العنابر من جهة البحر. فمن الطبيعي أن يبحث من يحقق في جرم المس بأمن الدولة، في فرضية سرقة كميات من النيترات.

ساعات الاستجواب الطويلة بحسب المصادر حملت الكثير من الدقة ومن مقاطعة لافادات الموقوفين في حضور المحامي يوسف لحود بوكالته عن نقابة المحامين، وحيث لم يجد البيطار أسئلة الاخير في مكانها كان يقاطعه.

خرج الموقوفون مرتاحون لأداء المحقق العدلي إن لناحية الحرفية أو لناحية التعاطي الأدبي مع الضباط الأربعة وكذلك خرج ذووهم.

في معلومات tayyar.org أن وكلاء الدفاع عن الموقوفين تقدموا باخلاءات سبيل ريثما يبت بها البيطار، فيما من المتوقع أن يستمع في الأيام المقبلة إلى كل من مدير إقليم بيروت في الجمارك حنا فارس ومدير دائرة المانيفست في المرفأ نعمة البراكس كما تم تبليغ المدير العام للجمارك بجلسة حدّدت يوم الاثنين المقبل.

لارا الهاشم ,
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout