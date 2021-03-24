living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

طقس عاصف وبارد يسيطر على لبنان .. إليكم تفاصيل اليومين المقبلين

24
MARCH
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بدأت اليوم الجبهة الباردة من المنخفض الجوي بالتأثير على لبنان، وتستمر لغاية يوم السبت لينحسر بعدها المنخفض.

ومن التوقع أن يكون الطقس عاصفا وباردا اليوم على ان تخف حدة الامطار غدا مع انخفاض بدرجات الحرارة بالاضافة الى تدن مستوى تساقط الثلوج.

 

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة ساحلاً بين ١١ و ١٦ درجة، بقاعا بين ٣ و ٩ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٤ و ٨ درجة
- الجو عاصف : غائم و ممطر بغزارة مع برق ورعد وضباب وتساقط ثلوج على ١٦٠٠متر نهارا ثم ١٤٠٠متر ليلاً
- الرياح جنوبية غربية قوية الى قوية جدا وسط وشمال البلاد
- الرطوبة السطحية منخفضة ساحلا ٩٥٪؜
- الضغط الجوي ينخفض ١٠٠٠ hpa
- الرؤية سيئة
- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجة

 

وفي تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الخميس : طقس غير مستقر بارد مع تدني اضافي بدرجات الحرارة وتخف الامطار المحلية بالمقارنة مع الاربعاء فيما تتساقط الثلوج على ١،١٠٠متر الى ١،٢٠٠ باكرا ثم ١،٢٠٠ الى ١،٣٠٠ متر يوم الخميس وبعض مناطق البقاع والرياح جنوبية غربية قوية بعض هباتها بين ٥٠ و ٧٥مم/س خاصة وسط وشمالاً البلاد

الجمعة: طقس غير مستقر بارد وممطر احيانا فيما تتساقط الثلوج على ١٤٠٠ متر والرياح جنوبية غربية قوية بعض هباتها بين ٥٠ و ٧٠كم/س خاصة وسط وشمالاً البلاد.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout