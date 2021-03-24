طقس عاصف وبارد يسيطر على لبنان .. إليكم تفاصيل اليومين المقبلين

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بدأت اليوم الجبهة الباردة من المنخفض الجوي بالتأثير على لبنان، وتستمر لغاية يوم السبت لينحسر بعدها المنخفض.

ومن التوقع أن يكون الطقس عاصفا وباردا اليوم على ان تخف حدة الامطار غدا مع انخفاض بدرجات الحرارة بالاضافة الى تدن مستوى تساقط الثلوج.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة ساحلاً بين ١١ و ١٦ درجة، بقاعا بين ٣ و ٩ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٤ و ٨ درجة

- الجو عاصف : غائم و ممطر بغزارة مع برق ورعد وضباب وتساقط ثلوج على ١٦٠٠متر نهارا ثم ١٤٠٠متر ليلاً

- الرياح جنوبية غربية قوية الى قوية جدا وسط وشمال البلاد

- الرطوبة السطحية منخفضة ساحلا ٩٥٪؜

- الضغط الجوي ينخفض ١٠٠٠ hpa

- الرؤية سيئة

- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجة

وفي تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الخميس : طقس غير مستقر بارد مع تدني اضافي بدرجات الحرارة وتخف الامطار المحلية بالمقارنة مع الاربعاء فيما تتساقط الثلوج على ١،١٠٠متر الى ١،٢٠٠ باكرا ثم ١،٢٠٠ الى ١،٣٠٠ متر يوم الخميس وبعض مناطق البقاع والرياح جنوبية غربية قوية بعض هباتها بين ٥٠ و ٧٥مم/س خاصة وسط وشمالاً البلاد

الجمعة: طقس غير مستقر بارد وممطر احيانا فيما تتساقط الثلوج على ١٤٠٠ متر والرياح جنوبية غربية قوية بعض هباتها بين ٥٠ و ٧٠كم/س خاصة وسط وشمالاً البلاد.