بعد إعطاء الجرعة الأولى من لقاح "كورونا".. هذا ما حصل في مستشفى الحريري!

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نشر مدير عام مستشفى رفيق الحريري فراس أبيض عبر حسابه على "تويتر" رسماً بيانياً يظهر عدد العاملين في مستشفى رفيق الحريري الجامعي الذين إمّا ثبتت إصابتهم بالكورونا أو اشتبه في إصابتهم بالفيروس وتم عزلهم في آذار.

وقال: "تم إعطاء الجرعة الاولى من اللقاح في منتصف شباط. ملحوظة: لوحظ الانخفاض بعد جرعة لقاح واحدة فقط، وبعض العاملين لم يتلقّ اللقاح بعد".

يوضح الرسم البياني أدناه عدد العاملين في مستشفى رفيق الحريري الجامعي الذين اما ثبتت إصابتهم بالكورونا أو اشتبه في إصابتهم بالفيروس وتم عزلهم في اذار. تم إعطاء الجرعة الاولى من اللقاح في منتصف شباط. ملحوظة: لاحظ الانخفاض بعد جرعة لقاح واحدة فقط، وبعض العاملين لم يتلقّ اللقاح بعد.





