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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 24 آذار 2021

24
MARCH
2021
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 نداء الوطن : خفايا

إرتفعت شكوى المصدّرين بسبب إقدام غرفة التجارة والصناعة والزراعة على استيفاء رسوم شهادة المنشأ وتصديق الأسعار بالدولار أو على أساس سعر صرف السوق بتاريخ الدفع.

 

تخشى مصادر أمنية تزامن تحركات معيشية للاتحاد العمالي العام مع تحركات "أمنية" حزبية.

 

تبحث مجموعة من الشخصيات والفاعليات من مختلف المناطق إمكانية صياغة "إطار سياسي" جديد، وعُلم من الشخصيات الشمالية الناشطة في هذا الاتجاه، ميشال معوض وخلدون الشريف.

 

 

 


اللواء : أسرار

همس
يستند مرجع إلى دعم إقليمي ودولي، في ما خص تمسكه بجملة ثوابت، لاقت ترحيباً ودعماً.


غمز
تتجه مفوضيات ثقافية لدى دول أوروبية وغيرها لإبلاغ المعنيين في التربية والجامعات، عدم قبول طلاب في جامعات الاتحاد الأوروبي، ما لم يحصلوا على الشهادة الرسمية.


لغز
دخلت عناصر إدارية وغير إدارية على خط المنصة في ما خص المطاعم والمقاهي، مما ادخل إرباكات، وحرّف المنصة، بتأثير من موظفين أغبياء، عن مهامها، مع العلم أنها غير مطلوبة بالنسبة للمواطنين!

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