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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 24 آذار 2021

24
MARCH
2021
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 الأخبار : البخاري لعون: نعرف (قلّة) وفاء الحريري

الانتخابات الفرعيّة: بري يُطلق صافرة التحضيرات

لا مفاجآت في انتخابات «الكنيست» الرابعة: «بيبي» تحت رحمة بينِت

الحشيشة في زمن الانهيار: قِرش البقاعيين الأبيض

 

 

 


الديار : منظمة «الفاو» تحذر من المجاعة والعنف في لبنان!
حركة ديبلوماسية لافتة في بعبدا والراعي يضغط باتجاه تدخل «أممي» لحل الازمة
دفع باتجاه اجراءات دولية سريعة لتفادي «الانفجار اللبناني الكبير»

 

 

 


نداء الوطن : إهتمام أممي بطرح الراعي... و"للبحث صلة"
قصر "بسترس" - فرع بعبدا: "صمت" فرنسي و"صفعة" سعودية!

 

 

 


اللواء : عون يشكو التأليف للسعودية والمملكة: لن نتدخل والحل بالطائف
رؤساء الحكومات يتهمون عون بالخروج على الأعراف والدستور.. ولبنان بند على قمّة الاتحاد الأوروبي غداً

 

 

 

البناء : ترقّب نتائج الانتخابات «الإسرائيليّة»… مبادرة سعوديّة ناقصة حول اليمن… ومساعٍ للتعديل
تفويض أميركيّ لمفوّض السياسة الأوروبيّة بإدارة تفاوض سياسيّ لبنانيّ وحول لبنان / زيارات دبلوماسيّة فرنسيّة وسعوديّة إلى بعبدا... والقلق من انهيارات ماليّة وأمنيّة وصحيّة

 

 

 

النهار : العهد يستدرج الدول إلى الصراع الحكومي

 

 

 


الجمهورية : المواجهة الرئاسية تعدم المبادرات الداخلية

 

 

 


the daily star : Riyadh calls for new govt to enact reforms

 

 

 

 

l'orient le jour : Baabda cherche à se débarrasser de Hariri, sans le reconnaître

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