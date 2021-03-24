انفجار المرفأ : تكثيف الاستجوابات

A + A -

الديار : يبدو ان المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، قرر تسريع تحقيقاته بعدما انهى على الارجح النظر في الملف وأوراق القاضي فاضي صوان.فقد أفيد يوم أمس عن استجوابه الضباط الأربعة الموقوفين في القضية، وهم الرائد في جهاز أمن الدولة جوزيف النداف، العميد في مخابرات الجيش انطوان سلوم، والرائدين في الأمن العام داود فياض وشربل فواز، وذلك في حضور وكلاء الدفاع عنهم، وفي حضور المحامي يوسف لحود عن نقابة المحامين في بيروت التي تمثل جهة المدعي الشخصي، على ان يستكمل اليوم الأربعاء ويوم الجمعة المقبل استجواب باقي الموقوفين في هذا الملف. وكان القاضي بيطار استجوب الاثنين عشرة موقوفين معظمهم من فرق الصيانة والعمال في المرفأ.

وقالت مصادر قضائية مطلعة على الملف لـ «الديار» ان القاضي بيطار سيكثف عمليات الاستجواب في الاسبوعين المقبلين حرصا منه على التوصل لخلاصات سريعة كما كان قد وعد أهالي الضحايا، لافتة الى ان الاستجوابات ستشمل سياسيين ومسؤولين كبار ولن تقتصر على الموقوفين حاليا في هذه القضية.