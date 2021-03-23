الحزب القومي يعلن تشكيل مكتبه السّياسيّ برئاسة حسّان صقر‎

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أعلن الحزب السّوريّ القوميّ الاجتماعيّ عن اكتمال تشكيلة المكتب السّياسيّ المركزيّ برئاسة حسّان صقر، وقد ضمت التشكيلة الجديدة اسماء معروفة بتاريخها العريق في الحزب بالإضافة لطاقات شبابية معروفة بكفاءتها ونشاطها، وشخصيات كانت شاركت بالحراك المدني وتحت العناوين الاصلاحية التي تصب في أساس فكر الحزب ومبادئه.

وبقرار من رئيس الحزب الدّكتور ربيع بنات، تشكّلت الهيئة التّنفيذيّة للمكتب السياسيّ المركزيّ من نائب رئيس المكتب جوزيف أبي نادر، ناموس المكتب جودت بطرس، ناموس المكتب خالد الحافظ، نائب رئيس الحزب لشؤون الانتخابات النّيابيّة والبلديّة حسام العسراوي، عميد الدّفاع زياد معلوف، عميد الخارجيّة زياد الحاج، عميد الإذاعة تمّوز قنيزح، عميد الإعلام فراس الشّوفي، عميد العمل والشّؤون الاجتماعيّة عبّاس حميّة.

أمّا أعضاءُ هيئة المكتب السّياسيّ المركزيّ فَهُم: أنطون خليل، توفيق مهنا، ممتاز الجعم، إميل عبود، زهير حكم، فهد الباشا، وليد العازار، ربيع واكيم، محمد عماشة، غازي بو كامل، رياض عيد، نبيل فغالي، عبّود أسيو، محمود أبو خليل، وسام قانصوه، ناظم أيوب، أسامة سمعان، وليد زيتوني، علي الحاج حسن، عصام السّنجلاوي، خليل التّوم، كفاح الفاضل، إميل العكرا، وائل بيضون، فضيلة فتّال، شوقي يونس، فادي قانصوه، إيلي صعب، يوسف برّو، فادي سنان، محمد زياد، أمجد المقهور وعلي الطّفيلي.