ماذا كشف السفير السعودي بعد لقائه الرئيس عون؟

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري وعرض معه الأوضاع العامة والتطورات الحكومية الأخيرة.



وقال بخاري بعد اللقاء: "أكدت لفخامة الرئيس التزام المملكة سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، والإسراع بتأليف حكومة قادرة على تلبية ما يتطلع اليه الشعب اللبناني. وشددت على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا للشروع بتنفيذ إصلاحات جذرية تعيد ثقة المجتمع الدولي بلبنان".



اضاف: "السعودية لطالما أعلنت وقوفها وتضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق الصامد في وجه الأزمات، والرؤية السعودية للبنان تنطلق من مرتكزات السياسة الخارجية للمملكة التي تؤكد احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها".