جديد التحقيقات بمجزرة إنفجار مرفأ بيروت!

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أفاد مندوب “الوكالة الوطنية للاعلام” ان المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، استجوب الضباط الأربعة الموقوفين في القضية، واستهل الجلسة صباحا باستجواب الرائد في جهاز أمن الدولة جوزيف النداف، ثم العميد في مخابرات الجيش انطوان سلوم، فالرائدين في الأمن العام داود فياض وشربل فواز، وذلك في حضور وكلاء الدفاع عنهم، وفي حضور المحامي يوسف لحود عن نقابة المحامين في بيروت التي تمثل جهة المدعي الشخصي، على ان يستكمل غدا الأربعاء ويوم الجمعة المقبل استجواب باقي الموقوفين في هذا الملف.

وكان القاضي بيطار استجوب أمس عشرة موقوفين معظمهم من فرق الصيانة والعمال في المرفأ.