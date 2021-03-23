living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

220 مليون دولار هي قيمة الجائزة الكبرى في سحب Powerball الأميركي هذا الأربعاء

23
MARCH
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يمكن اللبنانيين المشاركة في السحب عبر الإنترنت

كلما ارتفعت قيمة الجائزة الكبرى، زاد الاهتمام بالمشاركة في سحوبات اليانصيب الأكثر شهرة في العالم. إليك طريقة الحصول على تذاكر Powerball الرسمية عبر الإنترنت مباشرةً من منزلك في لبنان.

 يبدو أن الجميع يريدون المشاركة في يانصيب Powerball الأميركي في الآونة الأخيرة. إنه أمر منطقي، إذ أصبح Powerball اسمًا مألوفًا في كل أنحاء العالم منذ أن قدم جائزة كبرى بلغت رقمًا قياسيًّا بقيمة 1.58 مليار دولار أميركي في كانون الثاني 2016.

وهذا الأسبوع، يقدم Powerball جائزة كبرى بقيمة 220 مليون دولار أميركي (أي ما يعادل 184 مليون يورو)، على أن يُجرى السحب يوم الأربعاء الواقع فيه 24 آذار 2021. وعلى الرغم من أن الجائزة الكبرى هذه لا تسجل رقمًا قياسيًّا عالميًّا جديدًا بعد، إلا أن مبلغ الـ220 مليون دولار يجعل جوائز اليانصيب الأخرى باهتة، مقارنةً مع Powerball.

إذا لم يفز أحد بالجائزة الكبرى ليانصيب Powerball في السحب المقبل، ستستمر قيمة الجائزة بالارتفاع. وقال المتحدث باسم TheLotter، أدريان كورمانز: "في كانون الثاني من العام الجاري، حبس عشاق اليانصيب في كل أنحاء العالم أنفاسهم عندما بدا أن الجائزة الكبرى ليانصيب Powerball سائرة نحو كسر رقمها القياسي البالغ 1.58 مليار دولار أميركي. وفي النهاية، فازت تذكرة واحدة مسحوبة في ولاية ماريلاند بالجائزة الكبرى البالغة قيمتها 730 مليون دولار أميركي في 20 كانون الثاني 2021". وأضاف كورمانز: "من يدري كم سترتفع قيمة الجائزة الكبرى الراهنة بعد الآن؟ وفي المقابل، قد يفوز أحدهم بجائزة الـ220 مليون دولار في سحب هذا الأسبوع".

كان المقيمون في لبنان يحسدون ربما هواة اليانصيب في أميركا لتمكنهم من شراء تذاكر Powerball شخصيًّا. أما، ولحسن الحظ، فقد باتت المشاركة في سحوبات Powerball متاحة عبر الإنترنت من دون الحاجة إلى السفر إلى الولايات المتحدة لشراء تذاكرك. كل ذلك أصبح ممكنًا بفضل موقع TheLotter، وهو الخدمة الرائدة في العالم لشراء تذاكر اليانصيب بالمراسلة.

 

إليك طريقة الفوز بـ220 مليون دولار أميركي من خلال المشاركة عبر الإنترنت في سحب اليانصيب مباشرةً من لبنان

1. سجل حسابًا على theLotter.com

2. حدِّد يانصيب Powerball

3. اختر خمسة أرقام (من 1 إلى 69) من نطاق اللعبة

4. اختر رقمًا واحدًا "Powerball" (من 1 إلى 26) من الحقل البرتقالي أمامك

5. قم بتأكيد شراء تذكرتك

يقدم theLotter ما لا يقل عن ثلاث شبكات بكلفة تبلغ أقل من 13 يورو. اللبنانيون الحاصلون على تذاكر Powerball الرسمية عبر الإنترنت من خلال theLotter، سيشاركون في السحب بالشروط نفسها كما لو أنهم اشتروا تذاكرهم في الولايات المتحدة، وستتوافر لهم الفرص عينها للفوز بالجائزة الكبرى.

 

ما هي الخطوة التالية؟

theLotter.com هي خدمة شراء تذاكر اليانصيب بالمراسلة وتتعامل مع وكلاء محليين في الولايات المتحدة لشراء تذاكر اليانصيب الرسمية بالنيابة عن عملائها في كل أنحاء العالم، على أن يُضاف رسم بسيط إلى أسعار التذاكر لتغطية كلفة هذه الخدمة. أما وبعد إتمام عملية الشراء، فيتم نسخ كل تذكرة وتحميلها في حساب العميل قبل السحب. ومع هذه النسخة من التذكرة والتأكيد المرسل عبر البريد الإلكتروني، سيتمكن العملاء من الاطمئنان إلى امتلاكهم تذاكرهم بالكامل.

 ماذا يحصل إذا ربحت الجائزة من لبنان؟

 

إذا كنت محظوظًا بما يكفي للفوز، فسيتم تحويل جائزتك إلى حسابك الآمن والخاص لتتمكن من سحبها في أي وقت. والخبر السار هو أن theLotter لا يحتسب أي عمولة من التذاكر الفائزة (بل تخضع جوائز اليانصيب لتخفيضات ضريبية في الولايات المتحدة).

ومع ذلك، إذا فزت بالجائزة الكبرى في اليانصيب، فقد تحتاج إلى السفر لزيارة مقر اليانصيب وتحصيل أموال الجائزة بنفسك. في هذه الحالة، سيعيِّن لك موقع TheLotter محاميًا يساعدك مجانًا في عملية تحصيل المبلغ.

ملف الفائزين

على مر السنين، وزع theLotter جوائز بأكثر من 100 مليون دولار لأكثر من 6 ملايين فائز من كل أنحاء العالم. ومن أهم الرابحين عبر الموقع، امرأة من بنما فازت بمبلغ 30 مليون دولار في يانصيب Florida Lotto، ورجل من العراق فاز بالجائزة الكبرى بقيمة 6.4 مليون دولار في سحب Oregon Megabucks.

هؤلاء الفائزون المحظوظون يجمعهم شيء واحد مشترك: فقد قاموا جميعًا بشراء تذاكرهم الفائزة عبر الإنترنت من موقع theLotter.com.

 

متى موعد السحب المقبل؟

كيف ستتبدل حياتك إذا زاد رصيدك 200 مليون دولار أميركي؟ فكر بالأمر، ولكن لا تطل التفكير، لأن السحب المقبل سيُجرى يوم الأربعاء الواقع فيه 24 آذار.

 من المحتمل تمامًا أن يكون الفائز بالجائزة الكبرى المذهلة التي تبلغ قيمتها 220 مليون دولار من Powerball مقيمًا في لبنان، وبضربة حظ واحدة، يمكنك الفوز بالجائزة الكبرى هذه إذا اشتريت تذاكر Powerball الرسمية عبر الإنترنت من خلال theLotter.

 

لمزيد من المعلومات عن طريقة المشاركة في Powerball عبر الإنترنت من لبنان، يرجى زيارة theLotter.com.

إخلاء المسؤولية: تقوم Lotto Direct Limited بتشغيل موقعthelotter.com . تم ترخيص Lotto Direct Limited من قبل هيئة مالطا للألعاب، مرجع الترخيصMGA/B2C/402/2017 . لا يحق المشاركة لمن هم دون سن 18. يمكن أن تكون المقامرة ضارة إذا لم تتم السيطرة عليها، لذا يرجى اللعب بمسؤولية. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة https://www.rgf.org.mt/.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout