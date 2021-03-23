220 مليون دولار هي قيمة الجائزة الكبرى في سحب Powerball الأميركي هذا الأربعاء

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يمكن اللبنانيين المشاركة في السحب عبر الإنترنت

كلما ارتفعت قيمة الجائزة الكبرى، زاد الاهتمام بالمشاركة في سحوبات اليانصيب الأكثر شهرة في العالم. إليك طريقة الحصول على تذاكر Powerball الرسمية عبر الإنترنت مباشرةً من منزلك في لبنان.

يبدو أن الجميع يريدون المشاركة في يانصيب Powerball الأميركي في الآونة الأخيرة. إنه أمر منطقي، إذ أصبح Powerball اسمًا مألوفًا في كل أنحاء العالم منذ أن قدم جائزة كبرى بلغت رقمًا قياسيًّا بقيمة 1.58 مليار دولار أميركي في كانون الثاني 2016.

وهذا الأسبوع، يقدم Powerball جائزة كبرى بقيمة 220 مليون دولار أميركي (أي ما يعادل 184 مليون يورو)، على أن يُجرى السحب يوم الأربعاء الواقع فيه 24 آذار 2021. وعلى الرغم من أن الجائزة الكبرى هذه لا تسجل رقمًا قياسيًّا عالميًّا جديدًا بعد، إلا أن مبلغ الـ220 مليون دولار يجعل جوائز اليانصيب الأخرى باهتة، مقارنةً مع Powerball.

إذا لم يفز أحد بالجائزة الكبرى ليانصيب Powerball في السحب المقبل، ستستمر قيمة الجائزة بالارتفاع. وقال المتحدث باسم TheLotter، أدريان كورمانز: "في كانون الثاني من العام الجاري، حبس عشاق اليانصيب في كل أنحاء العالم أنفاسهم عندما بدا أن الجائزة الكبرى ليانصيب Powerball سائرة نحو كسر رقمها القياسي البالغ 1.58 مليار دولار أميركي. وفي النهاية، فازت تذكرة واحدة مسحوبة في ولاية ماريلاند بالجائزة الكبرى البالغة قيمتها 730 مليون دولار أميركي في 20 كانون الثاني 2021". وأضاف كورمانز: "من يدري كم سترتفع قيمة الجائزة الكبرى الراهنة بعد الآن؟ وفي المقابل، قد يفوز أحدهم بجائزة الـ220 مليون دولار في سحب هذا الأسبوع".

كان المقيمون في لبنان يحسدون ربما هواة اليانصيب في أميركا لتمكنهم من شراء تذاكر Powerball شخصيًّا. أما، ولحسن الحظ، فقد باتت المشاركة في سحوبات Powerball متاحة عبر الإنترنت من دون الحاجة إلى السفر إلى الولايات المتحدة لشراء تذاكرك. كل ذلك أصبح ممكنًا بفضل موقع TheLotter، وهو الخدمة الرائدة في العالم لشراء تذاكر اليانصيب بالمراسلة.

إليك طريقة الفوز بـ220 مليون دولار أميركي من خلال المشاركة عبر الإنترنت في سحب اليانصيب مباشرةً من لبنان

1. سجل حسابًا على theLotter.com

2. حدِّد يانصيب Powerball

3. اختر خمسة أرقام (من 1 إلى 69) من نطاق اللعبة

4. اختر رقمًا واحدًا "Powerball" (من 1 إلى 26) من الحقل البرتقالي أمامك

5. قم بتأكيد شراء تذكرتك

يقدم theLotter ما لا يقل عن ثلاث شبكات بكلفة تبلغ أقل من 13 يورو. اللبنانيون الحاصلون على تذاكر Powerball الرسمية عبر الإنترنت من خلال theLotter، سيشاركون في السحب بالشروط نفسها كما لو أنهم اشتروا تذاكرهم في الولايات المتحدة، وستتوافر لهم الفرص عينها للفوز بالجائزة الكبرى.

ما هي الخطوة التالية؟

theLotter.com هي خدمة شراء تذاكر اليانصيب بالمراسلة وتتعامل مع وكلاء محليين في الولايات المتحدة لشراء تذاكر اليانصيب الرسمية بالنيابة عن عملائها في كل أنحاء العالم، على أن يُضاف رسم بسيط إلى أسعار التذاكر لتغطية كلفة هذه الخدمة. أما وبعد إتمام عملية الشراء، فيتم نسخ كل تذكرة وتحميلها في حساب العميل قبل السحب. ومع هذه النسخة من التذكرة والتأكيد المرسل عبر البريد الإلكتروني، سيتمكن العملاء من الاطمئنان إلى امتلاكهم تذاكرهم بالكامل.

ماذا يحصل إذا ربحت الجائزة من لبنان؟

إذا كنت محظوظًا بما يكفي للفوز، فسيتم تحويل جائزتك إلى حسابك الآمن والخاص لتتمكن من سحبها في أي وقت. والخبر السار هو أن theLotter لا يحتسب أي عمولة من التذاكر الفائزة (بل تخضع جوائز اليانصيب لتخفيضات ضريبية في الولايات المتحدة).

ومع ذلك، إذا فزت بالجائزة الكبرى في اليانصيب، فقد تحتاج إلى السفر لزيارة مقر اليانصيب وتحصيل أموال الجائزة بنفسك. في هذه الحالة، سيعيِّن لك موقع TheLotter محاميًا يساعدك مجانًا في عملية تحصيل المبلغ.

ملف الفائزين

على مر السنين، وزع theLotter جوائز بأكثر من 100 مليون دولار لأكثر من 6 ملايين فائز من كل أنحاء العالم. ومن أهم الرابحين عبر الموقع، امرأة من بنما فازت بمبلغ 30 مليون دولار في يانصيب Florida Lotto، ورجل من العراق فاز بالجائزة الكبرى بقيمة 6.4 مليون دولار في سحب Oregon Megabucks.

هؤلاء الفائزون المحظوظون يجمعهم شيء واحد مشترك: فقد قاموا جميعًا بشراء تذاكرهم الفائزة عبر الإنترنت من موقع theLotter.com.

متى موعد السحب المقبل؟

كيف ستتبدل حياتك إذا زاد رصيدك 200 مليون دولار أميركي؟ فكر بالأمر، ولكن لا تطل التفكير، لأن السحب المقبل سيُجرى يوم الأربعاء الواقع فيه 24 آذار.

من المحتمل تمامًا أن يكون الفائز بالجائزة الكبرى المذهلة التي تبلغ قيمتها 220 مليون دولار من Powerball مقيمًا في لبنان، وبضربة حظ واحدة، يمكنك الفوز بالجائزة الكبرى هذه إذا اشتريت تذاكر Powerball الرسمية عبر الإنترنت من خلال theLotter.

لمزيد من المعلومات عن طريقة المشاركة في Powerball عبر الإنترنت من لبنان، يرجى زيارة theLotter.com.

إخلاء المسؤولية: تقوم Lotto Direct Limited بتشغيل موقعthelotter.com . تم ترخيص Lotto Direct Limited من قبل هيئة مالطا للألعاب، مرجع الترخيصMGA/B2C/402/2017 . لا يحق المشاركة لمن هم دون سن 18. يمكن أن تكون المقامرة ضارة إذا لم تتم السيطرة عليها، لذا يرجى اللعب بمسؤولية. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة https://www.rgf.org.mt/.