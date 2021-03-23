فريد البستاني زار الراعي: تشكيل الحكومة أولوية والبطريرك يدعو الى الانفتاح والتسوية قدر الممكن

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أكد النائب فريد البستاني، خلال زيارته البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي، أنه "وضع البطريرك في صورة ظروف تشكيل الحكومة والأمور المعيشية كرئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتخطيط في المجلس النيابي".



ولفت البستاني إلى أنه لمس لدى البطريرك "تفهم الوضع المعيشي المأسوي الذي يعيشه الشعب، وكانت له توجيهات في هذا المجال وسأنقلها الى المسؤولين"، معتبراً تشكيل الحكومة "أولوية، وأتمنى تغييرا في المنهجية المتبعة من رئيس الجمهورية ومن الرئيس المكلف من أجل تحقيق التفاهم في المضمون". وافاد بأن "البطريرك يدعو الى الانفتاح والتسوية قدر الممكن او تغيير الذهنية في طريقة تشكيل الحكومة مع احترام موقع رئاسة الجمهورية وموقع رئاسة الحكومة".