بالصور - زيارة لامهات وزوجات شهداء الجيش وقوى الامن في مؤسسة المقدم المغوار الشهيد صبحي العاقوري الى مصر

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بمناسبة عيد الامهات لبت مؤسسة المقدم المغوار الشهيد صبحي العاقوري دعوة صاحب فندق البارون هليوبوليس- القاهرة السيد شريف شاهين حيث استضاف مجموعة من أمهات وزوجات شهداء الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وتخلل الزيارة عدة أنشطة ثقافية ،زيارة أماكن سياحية واثرية وحفلا تكريميا لصاحب الفندق وادارته.



- كما قامت أمهات وزوجات الشهداء بزيارة المندوب الدائم لدى لجامعة الدول العربية، سعادة سفير لبنان في مصر، علي الحلبي حيث استضافهن في منزله وهنأهن بالعيد، وتم البحث بنشاطات مستقبلية منها فكرة إقامة ريسيتال مشترك بين أطفال شهداء الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وأطفال شهداء الجيش المصري والشرطة.



في ختام الزيارة الى جمهورية مصر العربية، التي استمرت لخمس أيام ،شكرت مؤسسة المقدم الشهيد صبحي العاقوري كل من ساهم في إدخال الفرحة الى قلوب قدمت الكثير على مذبح الوطن:

- وزير الداخلية في جمهورية مصر العربية

- مدير قطاع السياحة والآثار في جمهورية مصر العربية

- مدير إدارة الاقامات السياحية في جمهورية مصر العربية

- السفارة المصرية في لبنان

- مديرية قوى الأمن الداخلي اللبناني والجيش اللبناني