living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصور - زيارة لامهات وزوجات شهداء الجيش وقوى الامن في مؤسسة المقدم المغوار الشهيد صبحي العاقوري الى مصر

23
MARCH
2021
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بمناسبة عيد الامهات لبت مؤسسة المقدم المغوار الشهيد صبحي العاقوري دعوة صاحب فندق البارون هليوبوليس- القاهرة السيد شريف شاهين حيث استضاف مجموعة من أمهات وزوجات شهداء الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وتخلل الزيارة عدة أنشطة ثقافية ،زيارة أماكن سياحية واثرية وحفلا تكريميا لصاحب الفندق وادارته.

- كما قامت أمهات وزوجات الشهداء بزيارة المندوب الدائم لدى لجامعة الدول العربية، سعادة سفير لبنان في مصر، علي الحلبي حيث استضافهن في منزله وهنأهن بالعيد، وتم البحث بنشاطات مستقبلية منها فكرة إقامة ريسيتال مشترك بين أطفال شهداء الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وأطفال شهداء الجيش المصري والشرطة.

في ختام الزيارة الى جمهورية مصر العربية، التي استمرت لخمس أيام ،شكرت مؤسسة المقدم الشهيد صبحي العاقوري كل من ساهم في إدخال الفرحة الى قلوب قدمت الكثير على مذبح الوطن:
- وزير الداخلية في جمهورية مصر العربية
- مدير قطاع السياحة والآثار في جمهورية مصر العربية
- مدير إدارة الاقامات السياحية في جمهورية مصر العربية
- السفارة المصرية في لبنان
- مديرية قوى الأمن الداخلي اللبناني والجيش اللبناني

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout