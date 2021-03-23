توجّه من نواب "المستقبل" للإستقالة؟

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شدد نائب رئيس تيار "المستقبل" مصطفى علوش على أن أي خلاف يجب ان يصل الى تسوية معينة، ولكن التسوية يجب ألا تطال الامور الأساسية بالنجاح أو الفشل.



وأشار علوش، في حديث الى "صوت كل لبنان"، الى أن العلاقة بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية وفريقه خارج نطاق البحث، فهذا الامر يجب ألا يؤثر على تشكيل الحكومة، قائلا: الحريري يرى أن الحكومة التي يتحدث عنها هي السبيل الوحيد للتفاهم مع الدول التي ستساعد لبنان، غير أن الفريق الآخر له نظرة أخرى، لذا يجب اللجوء الى مجلس النواب، ما يعني أن يوقع رئيس الجمهورية التشكيلة الحكومية، حتى لو لم يكن راضياً عنها، وليسقطها في مجلس النواب.



وأوضح علوش أنه ليس بالضرورة أن يكون هناك اتفاق بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، فالحكومة حكومة لبنان، معتبرا أنه إذا أراد الرئيس عون التعطيل فذلك ممكن وهو يحتفظ بأداته ويريد أن يعطل من داخل مجلس النواب أو مجلس الوزراء.



وردا على سؤال عن احتفاظ الحريري بالتكليف حتى نهاية عهد الرئيس عون، قال علوش: "نحن نعمل بناء على المعطيات التي تسجل والآن الحريري هو الرئيس المكلف ومن هو منزعج فليستقل".



وعن احتمال توجه كتلة "المستقبل" الى الاستقالة، أكد علوش أن الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات وحتى الآن البرنامج القائم هو الاستمرار في السعي للوصول الى نتيجة في تشكيل الحكومة.



كما نفى علوش علمه بما اذا كان الحريري قد غادر بيروت أمس وما اذا كان قد التقى في وقت سابق معاون الأمين العام لحزب الله.