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استخدم حساباته الخاصّة لتنفيذ أعمال احتياليّة!

23
MARCH
2021
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أصـدرت المديريـة العامـة لقوى الأمـن الـداخلـي _ شعبـة العلاقـات العامـة بلاغاً شارت فيه الى انه "توافرت معلومات لمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية حول إقدام أحد الاشخاص مستخدماً حساباته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي بالتواصل مع فتيات والتعرّف عليهنّ بهدف الارتباط، بحيث يوهمهنّ بأنه رجل اعمال، يمتلك معرضاً للسيارت، ويعمل في مجال تجارة الخضار والفواكه بين لبنان ودول عربية".
 
وأضاف، "بعدها يعمد بطريقة احتيالية إلى سحب مبالغ مالية منهن وما توفر من الذهب لديهن، بذريعة تسديد ثمن البضائع التي يقوم بشحنها، ويعدهن أنّه وبعد تسوية وضعه سيعيد لهن الاموال والذهب، ويتوارى عن الانظار".
 
ولفت الى ان "بتاريخ 20-3-2021، ومن خلال الاستقصاءات والتحريات التي قام بها عناصر المكتب المذكور، تمكنت دورية من توقيفه، وتبين أنه لبناني من مواليد العام 1993، وهو من اصحاب السوابق بجرائم احتيال وسرقة".
 
وتابع، بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه، وإن أكثر من /5/ فتيات وقعن ضحية أعماله الاحتيالية.
 
ووفق البلاغ، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة الموقوف، وتطلب من اللواتي وقعن ضحية أعماله، وتعرّفن إليه، الحضور إلى المكتب المذكور، الكائن في ثكنة العقيد الشهيد جوزف ضاهر-بولفار كميل شمعون، أو الاتصال على الرقم: 293293-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة.
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