الجيش ينعي عميدًا متقاعدًا

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تنعي قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن الطيار المتقاعد ايلي يونس، الذي توفي بتاريخ 22/ 3/ 2021، وفي ما يلي نبذة عن حياته:



- من مواليد: 14/ 3/ 1954 أبلح ـــ زحلة.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 1/ 10/ 1973، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1/ 7/ 1976، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 6/ 1/ 1998.

- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

- متأهل وله ولدان.

ينقل الجثمان بتاريخ 23/ 3/ 2021 الساعة 9.00 من مستشفى اللبناني الجعيتاوي، إلى بلدة جبرايل – عكار، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 14.00 في كنيسة مار الياس.

تُقبل التعازي على أرقام الهواتف التالية:

شقيقه جورج: 386194/ 03.

شقيقه فؤاد: 327960/ 70.

شقيقته منى: 705497/ 03.

العقيد الركن خالد مجلي (ابن شقيقة العميد الركن الطيار المتقاعد ايلي يونس): 756365/ 03، رباعي: 5116.