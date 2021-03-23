منخفض جوي يؤثر على لبنان .. كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

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يؤثر منخفض جوي على المنطقة اليوم بطقس حار نسبياً مع رياح شرقية مغبرة وقوية جدا ( ٧٠-٩٠كم/س) تترافق مع أمطار رعدية محلية موحلة ليتحول الطقس الى بارد وعاصف يوم غد الاربعاء حيث تتساقط الثلوج تحت ١٥٠٠م يوم الخميس والجمعة.



تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٧ و٢٩ درجة، بقاعا بين ١٥ و٢٦ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٥ و٢٥ درجة

٢- الجو غائم و مغبر مع امطار رعدية موحلة ومحلية

٣- الرياح جنوبية شرقية قوية الى قوية جدا وسط وشمال البلاد

٤- الرطوبة السطحية منخفضة ساحلا ٦٠٪

٥- الضغط الجوي ينخفض ١٠٠٠ hpa

٦- الرؤية سيئة

٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجة

طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الأربعاء: تبدأ الجبهة الباردة بالتأثير على المنطقة والطقس المتوقع غير مستقر وعاصف مع تدني حاد بدرجات الحرارة وتتساقط امطار رعدية غزيرة وتترافق مع زخات من البرد فيما تتساقط الثلوج حسب آخر المعطيات على ١٦٠٠ متر نهارا وعلى ١٤٠٠ متر ليلاً، الرياح جنوبية غربية قوية بعض هباتها بين ٥٠ و ٧٥مم/س خصوصاً وسط وشمال البلاد.

الخميس: طقس غير مستقر بارد مع تدني اضافي بدرجات الحرارة تخف الامطار بالمقارنة مع الاربعاء ومحلية فيما تتساقط الثلوج ١٢٠٠ الى ١٣٠٠ متر يوم الخميس وبعض مناطق البقاع والرياح جنوبية غربية قوية بعض هباتها بين ٥٠ و ٩٠كم/س خصوصاً وسط وشمال البلاد.

الجمعة: طقس غير مستقر بارد وممطر احيانا فيما تتساقط الثلوج على ١٤٠٠ متر الرياح جنوبية غربية قوية بعض هباتها بين ٥٠ و ٧٠كم/س خاصة وسط وشمالاً البلاد