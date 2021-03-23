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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 23 آذار 2021

23
MARCH
2021
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 الأخبار : وقائع من مفاوضاتٍ تحت النار في مسقط | «أنصار الله» ترفض طلبات واشنطن: لسنا مستعجلين... ولا عودة إلى الحوار قبل فكّ الحصار

عون ــ الحريري: إلى القطيعة دُر

منصّة سلامة: لا ضمانة بوقف السوق السوداء | تأليف الحكومة: في انتظار الخارج

 

 

 

 

الديار : اللقاء الثامن عشر ينتهي «بالطلاق» ...لا ضوء اخضر خارجيا «للولادة» الحكومية
اتصالات لمنع الانفجار في «الشارع» وتفعيل حكومة دياب امام اختبار «صعب»
اسرائيل قلقة وتطور قدراتها البحرية : حزب الله جاهز لاستهداف منصات الغاز

 

 

 

 

نداء الوطن : الأوروبيون والأميركيون: لبنان ينهار
"7 أيار" عوني: "خرطوشة فردك يا سيّد"!

 

 

 

اللواء : عون يستخف بصلاحيات الرئيس المكلف.. والحريري يقلب الطاولة!
حزب الله يدعم بعبدا بالثلث المعطل.. وواشنطن وباريس للاستعداد للتدخل

 

 

 

 

النهار : السقوط الفاضح لـ"حروب الإلغاء" العونية

 

 

 


البناء : تشكيلة بيت الوسط أقرب لمجلس إدارة… ولوائح بعبدا استفزاز خارج السياق / اجتماع بعبدا لزوم ما لا يلزم: الحريري فجّر المسار الحكوميّ بقنبلة الصلاحيّات
العجز عن التفاهم الرئاسيّ يُحبط الوسطاء... فهل يدعو الأوروبيّون لحكومة سياسيّة؟

 

 

 


الجمهورية : إشتباك الرئيسين : من يصرخ أولاً

 

 

 


the daily star: Lebanon staring into abyss after govt talks fail

 

 

 

 

l'orient le jour : Aoun-Hariri : la guerre des moutures bat son plein

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