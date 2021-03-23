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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 23 آذار 2021

23
MARCH
2021
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 البناء : خفايا وكواليس

خفايا

قال سياسي بارز إن الرهان على اعتذار الرئيس سعد الحريري يشبه الرهان على استقالة او تنحية رئيس الجمهورية وإن الرهانين سيأخذان لبنان إلى السقوط قبل أن يسقط أحد الرئيسين وإن دور الحلفاء يجب أن ينتقل في كل ضفة لمنع تشدّد الحليف بدلاً من مساندته.

 

كواليس

قالت مصادر دبلوماسيّة أوروبيّة إن الكلام عن عقوبات أوروبيّة كمدخل لتحريك المشهد الحكومي هو رغبات يسوقها بعض الأطراف الداخلية ضد أطراف أخرى، لأن لا قناعة أوروبيّة بجدوى العقوبات بل تفكير بتعديل المبادرة الفرنسيّة لصالح حكومة تكنوسياسيّة أو سياسيّة بشرط واحد هو الإصلاحات.

 

 


نداء الوطن : خفايا

توقفت شخصية سياسية عند تمسّك المكتب السياسي لـ"حركة أمل" بحكومة اختصاصيين، معتبرةً أنه موقف يعبّر عن الامتعاض من دعوة نصرالله إلى حكومة سياسية من دون تنسيق مسبق مع بري.

 

تبين أن مؤسسات تجارية عائدة لأشخاص سوريين نافذين تحظى برعاية أمنية، وتُستثنى من إجراءات التفتيش من قبل وزارتي العمل والاقتصاد والضمان الاجتماعي والأمن العام.

 

لوحظ أنّ السفيرة الأميركية التقت بطريرك الروم الكاثوليك يوسف العبسي، وذلك في أعقاب بيان لافت للمطارنة الكاثوليك مؤيد للحياد.

 

 


اللواء : أسرار

همس
يرفض قطب مسؤول تعويم شخصية حزبية ونيابية، مهما كانت تبعة هذا الرفض!


غمز
لا يزال مسؤول رسمي يرفض السير في خطوات، لا تحظى بقبول ميثاقي ومجتمعي، بعد تحسين وضعيته في بيئته مؤخراً.


لغز
تمسّك مرجع نيابي ببنود مبادرة دولية، لأسباب لبنانية وأوروبية، ونجح في خطوته.

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