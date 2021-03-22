داليا داغر في "َضروري نحكي": نحن اليوم بحاجة لمن يسأل نفسه عما يمكن أن يقدمه لتخليص وطنه بدل أن يسأل عما يمكن لوطنه أن يقدمه له

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مقدمة برنامج ضروري نحكي:

ألا تحتم هذه الظروف التي نعيش بها تعالياً عن الأنانية والحقد والكراهية والإصرار على الانتقام السياسيّ؟

ألا تحتم هذه الظروف إيقافاً فورياً لهذا الإصرار الرهيب على الاستفراد العبثيّ بالسلطة ومحاولة إعادة عقارب الساعة إلى ما قبل عام 2005.

هل هو الوقت المناسب فعلاً للتمسك بأحادية الحكم، كما يطرحها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، من دون مشاركة أحد باستثنائه ورؤساء حكوماته؟

آلينا على أنفسنا منذ شهور عدم الانجرار إلى السجالات السياسية العقيمة لأن تراشق الاتهامات كما الحملات الإعلامية لن يشبعوا جائعًا أو يحلوا أزمة أو يغيروا واقعاً بائساً. الوضع اليوم لا يحتاج لمن يصب الزيت على النار إنما الوطن يحتاج لمن يبني الجسور بين أفرقائه ويوصل ما تقطع بين مختلف أبنائه.

نحن اليوم بحاجة إلى التفكير بمصلحة وطننا أولاً لا مصلحة أوطانهم. نحن اليوم بحاجة إلى إيقاف هذا السلوك العنجهي المتمادي كأن الفلتان الأمني سيميز بين شارع وآخر أو بيت وآخر. نحن اليوم بحاجة لمن يسأل نفسه عما يمكن أن يقدمه لتخليص وطنه بدل أن يسأل عما يمكن لوطنه أن يقدمه له. وقد كنا في السابق نمتلك ترف الوقت، فحلت التجاذبات محل المشاريع واختلفنا لسنوات على القشور بدل المضمون، حتى تبخر الوقت ولم يبقَ لدينا إلا القليل القليل. أليس هذا هو الوقت المناسب ليسأل كل مواطن نفسه، أياً كان موقعه، ما إذا كان عليه الاستمرار في الطريق نفسه الذي يقودنا إلى الهاوية أو يعود خطوة إلى الوراء؟

هذا وقت العقل، لا العواطف ولا الغرائز. هذا وقت الواقعية، لا الأحلام ولا الشعارات. هذا وقت التفكير بأولادنا، بأهلنا وبكل واحد منا. وليس المسؤول هنا معنيّ أكثر من غيره. أبداً. كل مواطن منا مسؤول عن إيقاف هذا الاندفاع الجنونيّ الأعمى نحو الهاوية. والمشهد مخيف فعلاً، فها نحن أمام انقسامات على كل المستويات بين الأحزاب السياسية، وبين الأحزاب والمجتمع المدني، وبين المجتمع المدني والمجتمع المدني، وبين القوى الأمنية والمجتمع المدني، والأحزاب والقوى الأمنية، والناس والمصارف، والناس والتجار وغيرها من الانقسامات التي لا تنتهي. والمؤسف أنها انقسامات من دون أفق، حيث لا يمكن إيجاد أي فائدة منها في نهاية المطاف. فهل نمضي قدماً؟ هل نكمل الطريق صوب الهاوية؟ هل هذا ما نريده فعلاً لأنفسنا وأهلنا ووطننا؟

في حلقتنا الليلة نواجه على طريقتنا؛ نبحث عن الضوء لنثبت أن الخروج من النفق ما زال ممكنًا إذا تراجعوا عن الإصرار على الاستفراد بالسلطة أو تعطيلها.

معنا في الأستديو الخبير المالي والاقتصادي سامر سلامة، وعدد كبير من المداخلات التي تعني المشاهدين مع كل من النائب جورج عطالله لمعرفة آخر التطورات السياسية، ومستشار وزير الشؤون الاجتماعية لمعرفة مصير برامج المساعدات، ورئيسة مصلحة وزارة الاقتصاد في الشمال ونقيب الصيادلة ونقيب مستوردي الأدوية.