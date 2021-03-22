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عاجل - رئاسة الجمهورية ترد على مغالطات بيان الحريري: البيان الموزع من مكتب الحريري يعود الى أواخر العام 2020

22
MARCH
2021
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البيان الموزع من المكتب الإعلامي للرئيس الحريري يعود الى أواخر العام 2020

وخلال فترة تبادل الصيغ الحكومية

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النص الذي ارسله الرئيس عون الى الرئيس الحريري بالأمس هو الذي وزع بعد ظهر اليوم

مرفقاً ببيان المديرية العامة لرئاسة الجمهورية

-----

 

صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي:

" ان النص الذي ارسله امس فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى دولة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، هو الذي وزّع بعد ظهر اليوم مرفقاً ببيان المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، وهو عبارة عن منهجية آلية التشكيل من دون أسماء ولا توزيع أحزاب، واعتبره رئيس الجمهورية "نموذجاً للتعبئة يسهل النظر في تأليف الحكومة من المستحسن تعبئته".

وبالتالي، فإن النص الذي وزعه المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري، يعود الى فترة تبادل الصيغ الحكومية بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ما بين أواخر تشرين الثاني واوائل كانون الأول 2020، وقد صدر في حينه بيان عن رئاسة الجمهورية حول هذا الموضوع".

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