بيان من المكتب الاعلامي للحريري..

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صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس المكلف سعد الحريري البيان الاتي:

يأسف المكتب الاعلامي للرئيس الحريري للمغالطات التي تضمنها بيان رئاسة الجمهورية. ونكتفي بالتأكيد انه منذ تكليف الرئيس الحريري وبدء اجتماعاته مع رئيس الجمهورية ميشال عون كان رئيس الجمهورية يصر في كل اجتماع على التمسك بحصوله على الثلث المعطل، وهذا الامر لم يتغير من البداية وحتى اليوم، وهو ما بات معروفا لدى كل اللبنانيين.

الا ان الامر المستغرب وغير المقبول ان تعمد المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الى توزيع جدول لا يمت بصلة الى ما ارسله فخامة الرئيس عون للرئيس الحريري امس، زاعمة انه الجدول المرسل. واحتراما لعقول اللبنانيين ننشر الاوراق كما وصلت بالامس من رئيس الجمهورية للرئيس الحريري.