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الناشط حسين بزّي عن تشكيلة الحريري: فلتحرق في الكوستا برافا

22
MARCH
2021
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كتب الناشط حسين بزّي على صفحته "فايسبوك":

 

المدعو "يوسف خليل" هو مدير العمليات المالية في مصرف لبنان وذراع رياض سلامة اليُمنى والمسؤول بحكم صلاحياته عن كل عمليات بيع شهادات الإيداع للمصارف وصفقات شراء سندات الدين بالعملات الأجنبية والمسؤول الأول عن تنفيذ الهندسات المالية الشهيرة التي ارتكبها رياض سلامة في السنوات الخمس الأخيرة
من المؤسف ألا تجد حركة أمل سوى هذا المجرم كي تُسلّطه حاكماً فاجراً ظالماً على رقابنا، من المؤسف أن تُختزل حركة ولّادة حركة السبعة آلاف شهيد، حركة إسقاط أيار الذل من المُعيب أن تُختزل بحوت وجزّار مالي كيوسف خليل، من المُستهجن أن تُمثَّل الطائفة الشيعية وأن يُؤتمن على التوقيع الثالث هذا السّفّاح، فلتسقط هذه الصيغة غير مؤسوف عليها، فلتُرمى في سلة المهملات، فلتُحرق في مطمر الكوستابرافا

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