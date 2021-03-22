بالأسماء - هذه التشكيلة الحكومية المقترحة التي قدّمها الحريري للرئيس عون

A + A -

وزّع الرئيس المكلف سعد الحريري تشكيلة حكومية على الصحافيين في قصر بعبدا مشيراً إلى أنه قدّمها إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منذ 100 يوم.

الصحة: فراس الابيض

شؤون اجتماعية وبيئة: ناصر ياسين

عدل: لبنى مسقاوي

عمل: مايا كنعان

أشغال عامة ونقل: ابراهيم شحرور

تنمية ادارية وسياحة: جهاد مرتضى

خارجية وزراعة: ربيع نرش

الدفاع: انطوان قليموس

الثقافة: فاديا كيوان

تربية وتعليم: عبدو جرجس

شباب ورياضة واعلام: وليد نصار

اقتصاد: سعادة الشامي

الطاقة والمياه: جو صدي

الداخلية والبلديات: زياد ابو حيدر

اتصالات: فادي سماحة

صناعة ومهجرين: كاربيت سليخانيان