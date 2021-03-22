بالأسماء - هذه التشكيلة الحكومية المقترحة التي قدّمها الحريري للرئيس عون

A+
A-
وزّع الرئيس المكلف سعد الحريري تشكيلة حكومية على الصحافيين في قصر بعبدا مشيراً إلى أنه قدّمها إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منذ 100 يوم.
الصحة: فراس الابيض
شؤون اجتماعية وبيئة: ناصر ياسين
عدل: لبنى مسقاوي
عمل: مايا كنعان
أشغال عامة ونقل: ابراهيم شحرور
تنمية ادارية وسياحة: جهاد مرتضى
خارجية وزراعة: ربيع نرش
الدفاع: انطوان قليموس
الثقافة: فاديا كيوان
تربية وتعليم: عبدو جرجس
شباب ورياضة واعلام: وليد نصار
اقتصاد: سعادة الشامي
الطاقة والمياه: جو صدي
الداخلية والبلديات: زياد ابو حيدر
اتصالات: فادي سماحة
صناعة ومهجرين: كاربيت سليخانيان