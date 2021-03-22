هذا ما قاله الحريري من بعبدا

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أعلن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في تصريح له بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن "الرئيس عون أرسلي لي أمس تشكيلة حكومية تتضمن توزيعا طائفيا للوزارات وطلب مني اسقاط الاسماء عليها وهذه الورقة تتضمن ثلثا معطلا لفريقه السياسي".

وكشف الحريري أنه " أبلغت رئيس الجمهورية أن الرسالة كأنها لم تكن وأعدتها إليه ووضعتُ تشكيلتي بيده منذ مئة يوم ومستعدّ لأيّ تعديلات وسهّلتُ له الحل في "الداخلية" ولكنّه مصرّ على الثلث المعطل".



وتابع الحريري :"اللائحة التي أرسلها لي الرئيس عون غير مقبولة لأن الرئيس المكلف "مش شغلتو يعبي أوراق من حدا"



ولفت الحريري الى أن "هدفي هو العمل على تفادي انهيار لبنان ولأنّ الرّئيس عون قال إنّ لائحتي الّتي قدّمتها إليه لم تكن متكاملة أضع بين أيديكم التّشكيلة الّتي قدّمتها لعون منذ أكثر من ١٠٠ يوم".