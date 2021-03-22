ارجاء استكمال مناقشة اقتراح قانون استرداد الاموال المنهوبة الى غد لدرسه مادة مادة

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عقدت لجنتا المال والموازنة والادارة والعدل جلسة مشتركة في مجلس النواب برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي وحضور وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم، وزير المال غازي وزني، وعدد من النواب.



وناقشت اقتراح قانون استرداد الاموال المنهوبة المدرج في جدول الاعمال.

اثر الجلسة، قال الفرزلي: "ناقشنا اليوم اقتراح قانون استرداد الاموال المنهوبة، وأعطنا أنفسنا المجال لأنه في حاجة الى اشباع تشريعي نظرا الى دقته ولا يتعلق فقط بالقوانين اللبنانية وبتنفيذ القانون، انما ايضا بقوانين الدول الاجنبية التي تريد ان تلاحق الاموال في حال وجدت من اجل استخدامها او استردادها. لذلك نظرا الى دقة الموضوع والى دور لجنة التحقيق الخاصة ودور كل الآراء التشريعية التي تجعلنا نبلغ مرحلة الاشباع التشريعي، تقرر تأجيل الجلسة الى غد لبدء درس القانون مادة مادة، بعدما أنهت اللجنة الفرعية المكلفة درسه وضع المواد المعنية اساسا للنقاش، وبعدما اتى توجيه دولة الرئيس نبيه بري بضرورة انهاء او محاولة انهاء الدرس التشريعي المتعلق بالجرائم المتأتية من جرائم الفساد واقراره في اللجان المشتركة، لذلك تأجلت الجلسة الى غد لدرس القانون مادة مادة".