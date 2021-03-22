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لقاءات سياسية واقتصادية واجتماعية .. الرئيس عون عرض مع عكر مسار التفاوض مع البنك الدولي في شأن القرض المخصص لدعم الاسر الاكثر فقراً

22
MARCH
2021
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تركزت لقاءات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، على عرض الشؤون الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية، إضافة الى التطورات السياسية الراهنة.

 

الوزيرة زينة عكر
وفي هذا الاطار عرض الرئيس عون مع نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني السيدة زينة عكر الاوضاع العامة في البلاد ومسار التفاوض مع البنك الدولي في شأن القرض الذي تبلغ قيمته 246 مليون دولار المخصص لدعم الاسر الاكثر فقراً لاسيما بعد اقراره في مجلس النواب.

 

الوزيرة غادة شريم
وعرض الرئيس عون مع وزيرة شؤون المهجرين السيدة غادة شريم التطورات السياسية الاخيرة ومسار ما تبقى من ملفات في وزارة المهجرين.


النائب ميشال ضاهر
والاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة كانت محور بحث بين الرئيس عون والنائب ميشال ضاهر الذي ركز على ضرورة معالجة هذه الاوضاع التي تتفاقم يوما بعد يوم، داعياً الى الاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، لافتاً الى اهمية تقديم الاطراف كافة تنازلات من اجل ولادة الحكومة لأن البلد وشعبه يستحقان انتظام العمل الحكومي لمعالجة الاوضاع التي تزداد تردياً يوماً بعد يوم.

 

الوزير السابق طارق الخطيب
وفي قصر بعبدا، الوزير السابق طارق الخطيب الذي اجرى مع الرئيس عون جولة افق تناولت المستجدات السياسية والاوضاع الاقتصادية والمعيشية وحاجات منطقة الشوف.

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