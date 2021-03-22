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استعدوا للثلوج والعواصف .. منخفض جوي آتٍ في هذا الموعد!

22
MARCH
2021
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يؤثر منخفض جوي على المنطقة اليوم مع أمطار رعدية محلية موحلة خصوصاً يوم غد الثلاثاء ويتحول الطقس الى بارد وعاصف يوم الاربعاء وتتساقط الثلوج لتصل تحت ١٥٠٠م يومي الخميس والجمعة.

 

طقس اليوم الإثنين على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٧ و٢٩ درجة، بقاعا بين ١٥ و٢٦ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٥ و٢٥ درجة
٢- الجو غائم و مغبر مع امطار رعدية موحلة ومحلية
٣- الرياح جنوبية شرقية قوية ٤٠-٧٥-كم/س
٤- الرطوبة السطحية منخفضة ساحلا ٦٠٪؜
٥- الضغط الجوي ينخفض ١٠٠٨ hpa
٦- الرؤية سيئة
٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجة

 

طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

- يوم الثلاثاء: غير مستقر مع اجواء حارة نسبياً (خصوصاً جنوب البلاد) ومغبرة مع رياح شرقية قوية جدا بعض هباتها بين ٦٠و ٩٥كم/س وتتساقط أمطار رعدية محلية وموحلة خصوصاً في الداخل مع تساقط زخات من البرد فيما متوقعة ساحلا بين ١٧ و٢٨ درجة على الـ ١٠٠٠م بين ١١ و٢٤ درجة وبقاعاً بين ١٠ و٢٥ درجة.

 

- يوم الأربعاء: تبدأ الجبهة الباردة بالتأثير على المنطقة والطقس المتوقع غير مستقر وعاصف مع تدني حاد بدرجات الحرارة وتتساقط امطار رعدية غزيرة وتترافق مع زخات من البرد فيما تتساقط الثلوج حسب آخر المعطيات على ١٦٠٠ متر نهارا وعلى ١٤٠٠ متر ليلاً، الرياح جنوبية غربية قوية بعض هباتها بين ٥٠ و ٧٥مم/س خصوصاً وسط وشمال البلاد.

 

- يومي الخميس والجمعة: طقس غير مستقر بارد مع تدني اضافي بدرجات الحرارة وتتساقط امطار رعدية فيما تتساقط الثلوج حسب آخر المعطيات على ١٢٠٠ الى ١٣٠٠ متر يوم الخميس وبعض مناطق البقاع وعلى ١٣٠٠ الى ١٤٠٠ متر الجمعة والرياح جنوبية غربية قوية بعض هباتها بين ٥٠ و ٧٠كم/س خصوصاً وسط وشمال البلاد. 

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