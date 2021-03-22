ادي معلوف: طلباتنا من الرئيس المكلف واضحة

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أكد النائب ادي معلوف أن "طلباتنا من الرئيس المكلف سعد الحريري واضحة"، لافتاً الى أن "التشاور اليوم معه هو من أجل تشكيل الحكومة وليس لإزاحته أو إخراجه".



وفي حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أشار معلوف الى أن "الحريري ليس شخصًا من خارج الطبقة السياسية هو من صلبها وفريقه السياسي كان العمود الفقري لسياسات مالية ونقدية سابقة".



وشدد على اننا "مع حكومة اختصاصيين ولكن يجب أن تكون بموافقة باقي الافرقاء في المجلس النيابي"، معتبرا أن "ما يطلبه الرئيس عون من الحريري ليس أمر تعجيزي انما بسيط وواضح ونأمل ان يكون هناك أجوبة".